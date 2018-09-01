Kalp krizinde erken müdahale can kurtarır

DR. Suat Günsel Girne Üniversitesi
Hastanesi kardiyologları kalp krizinde erken müdahaleye dikkat çekti. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanları Doç. Dr. Uğur Coşkun, Doç. Dr. Barış Buğan ve Uzm. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde Girişimsel Kardiyoloji Anjiyo uygulaması ve son teknoloji cihazlarla 7/24 aralıksız hizmet prensibi ile akut kalp krizlerine müdahale edildiğini kaydettiler. Aynı zamanda hastanede bulunan çift kollu anjiyo cihazı sayesinde, kalp krizine anında girişimsel damar açma yöntemiyle de müdahale yapılabilindiğini belirten uzmanlar kalp krizinde erken müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu ve ihtiyaç durumunda Acil 153 Ambulans hattının aranması gerektiğini belirtti.