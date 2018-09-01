Kanalda kayboldu, annesi feryat etti

ADANA
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serinlemek için ayaklarını sulama kanalına sokmaya çalışan 14 yaşındaki Atakan Karatosun, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Karatosun, suda kayboldu. Acı haberi öğrenen ve olay yerine gelen anne Melahat Karatosun, oğlunun arkadaşlarına "Atakan'ı neden buraya getirdiniz?" diyerek bağırdı. Kanal kenarında çalışmaları izleyen anne, "Atakan çık gel" diyerek gözyaşı döktü. Su altı polisleri kaybolan küçük çocuğu bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Olay Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre; sıcaktan bunalan Atakan Karatosun, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için suya ayaklarını sokmak istedi. Bir anda dengesini kaybederek suya düşen Karatosun, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye su altı polisi, Can- Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi. "ATAKAN ÇIK GEL"
Yapılan çalışmalara rağmen Atakan'a ulaşılamadı. Bu sırada acı haberi öğrenen ve olay yerine gelen anne Melahat Karatosun'un feryatları yürekleri dağladı. Oğlunun arkadaşlarına, "Atakan'ı neden buraya getirdiniz. Atakan çık gel" diyerek bağıran anne daha sonra fenalaştı ve bayıldı. Ekipler Atakan'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.