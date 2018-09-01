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Polis trafik kurallarını ihlal edenleri havadan tespit ediyor

polisi, kent genelinde emniyet kemeri takmayan, araç kullanırken telefonla konuşan ve ta geçerek kendisinin ve insanların hayatını tehlikeye düşüren sürücüleri dronla tespit ediyor

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Polis trafik kurallarını ihlal edenleri havadan tespit ediyor
'da Trafik kurallarını hiçe sayarak kendisinin ve vatandaşın canını tehlikeye atan sürücülere karşı her geçen gün yeni bir önlem almaya devam eden polis, dron kaldırarak kent genelinde trafik ışıklarına uymayan, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan ve seyir halindeyken emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit ederek para cezası kesiyor. Yapılan uygulamada toplam 35 kişiye 5 bin 235 lira para cezası kesildi.

DRON KALDIRDI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Seyhan ilçesinde bulunan Fuzuli Caddesi'nde dronlu uygulama yapmaya başladı. Polislerin bir grubu dron kaldırarak havadan araç sürücülerini takip etmeye başlarken diğer bir grupta yol uygulaması yaptı. Dron kaldıran polisler, trafik kurallarına uymayan sürücülerin plakalarını tek tek tespit ederek uygulama noktasında bulunan polislere bildirdi.

5 BİN 235 LİRA CEZA YAZILDI
Polis, kural ihlali yaptığını tespit ettiği 35 sürücüye para cezası kesti. 15 kişiye emniyet kemeri takmamak, 8 kişiye ta geçmek, 4 kişiye kask kullanmamak gibi suçlardan toplam 5 bin 235 lira ceza kesildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşın huzuru ve güvenliği için dronlu uygulamaların sık sık devam edeceğini bildirdi.
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Polis trafik kurallarını ihlal edenleri havadan tespit ediyor
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