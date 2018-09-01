Şehitkamil’in millileri

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü
'nün de 3 badminton
oyuncusu ile 3 basketbol
oyuncusu yaş gruplarındaki milli takım
lara seçildi. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
, U17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı
'na seçilen altın raketleri
ve U14 Kategorisi Kız Milli Takım
kadrosuna girmeyi
başaran potanın perilerini
makamında ağırladı. TÜRKIYE Badminton Federasyonu
tarafından Ankara
'da düzenlenen
17 yaş altı badminton Milli Takım
seçmelerinde
erkekler kategorisinde Cuma Durnaoğlu
, kızlar kategorisinde
ise Kevser Şule Karademir
ve Tuğba Koyuncu
, milli takımda
mücadele etmeye hak kazandı. Basketbol branşında ise Sevim Karaer, Merve Nisa Parlak ve Gülen Özen, U14 (yıldız) kız Milli Takım kampına davet edildiler. ÇIÇEĞI
burnunda millileri makamında
misafir eden Şehitkamil
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
, genç sporcularla uzun
süre sohbet etti. Teknik adamlardan
sporcuların gelişim süreçleriyle
ilgili detaylı bilgiler alan Fadıloğlu
, başarılı sporculara
kariyer planlamalarıyla
ilgili önemli tavsiyelerde
bulundu. Fadıloğlu, başarılı sporcuları branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirdi.