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Şehitkamil’in millileri

Şehitkamil Belediyesi’nin yetiştirdiği genç sporculardan üçü badminton, üçü de da lara çağrıldı

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Şehitkamil’in millileri
Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün de 3 badminton oyuncusu ile 3 oyuncusu yaş gruplarındaki lara seçildi. Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, U17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'na seçilen altın raketleri ve U14 Kategorisi Kız Milli Takım kadrosuna girmeyi başaran potanın perilerini makamında ağırladı.
TÜRKIYE Badminton Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 17 yaş altı badminton Milli Takım seçmelerinde erkekler kategorisinde Cuma Durnaoğlu, kızlar kategorisinde ise Kevser Şule Karademir ve Tuğba Koyuncu, milli takımda mücadele etmeye hak kazandı. Basketbol branşında ise Sevim Karaer, Merve Nisa Parlak ve Gülen Özen, U14 (yıldız) kız Milli Takım kampına davet edildiler. ÇIÇEĞI burnunda millileri makamında misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, genç sporcularla uzun süre sohbet etti. Teknik adamlardan sporcuların gelişim süreçleriyle ilgili detaylı bilgiler alan Fadıloğlu, başarılı sporculara kariyer planlamalarıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Fadıloğlu, başarılı sporcuları branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirdi.
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Şehitkamil’in millileri
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