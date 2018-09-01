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Silifke’de sumak zamanı

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
Silifke’de sumak zamanı
'İN Silifke ilçesinde dağlık kesimlerde kendiliğinden yetişen sumak, ailelere ek gelir sağlıyor. Özellikle köylü kadınlar tarafından tohumları binbir zahmetle toplanıp taş dibekte dövülerek elde edilen sumak, kilosu 30-40 liradan satılıyor. Silifke Kaymakamı de Senir Mahallesi'ne yaptığı ziyarette taş dibekte sumak döven köylü kadınlarla bir süre sohbet etti. Sumağın yapılışı hakkında bilgi alan Kaymakam Şevket Cinbir, el emeğiyle yapılan sumağın en zor aşamasının taş dibekte dövülmesi olduğunu söyledi. Köylü kadınların yaptıkları işlerde ne kadar maharetli olduklarını sumak dövme işleminde de gösterdiklerini ifade eden Cinbir, kadınlarla birlikte sumak dövdü.
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Silifke’de sumak zamanı
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