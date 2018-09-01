Yağma şüphelisi yakalandı

MERSİN
'DE bir çocuğun cep telefonunu silah zoruyla gasp ettiği iddia edilen Fatih A. (19) polis tarafından yakalandı. Olay, 17 Ağustos'ta Çilek Mahallesi 6343 numaralı sokakta meydana geldi. U.E., saat 22.00 sıralarında dayısı K.B. ile birlikte yürüyüşe çıktı. Bu sırada yanlarına gelen 2 kişi, silahla tehdit ettikleri U.E.'nin cep telefonunu alarak kaçtı. Mağdurlar tarafından bir süre kovalanan şahıslar, havaya ateş ederek izlerini kaybettirdi. Şikayet üzerine suçluları yakalamak için çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadelerine başvururken çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerden birinin Fatih A. olduğunu belirleyen polis, şahsı gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan Fatih A., adliyeye sevk edildi. Polis, kimliğini belirlediği diğer şüpheliyi arıyor.