2 bin değil, 3 bin 500 yıllık

OSMANİYE'NİN Cevdetiye Beldesi'ndeki 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Kastabala Antik Kenti'nde yapılan kazı ve sondaj çalışmalarında bulunan yeni kalıntılarla, yapının tarihinin bin 500 yıl daha eski olduğu ortaya çıktı. Kastabala Antik Kenti Kazı Başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Hacı Zeyrek, 2009 yılından bu zamana kadar yaptıkları kazı ve sondaj çalışmaları ile Kastabala'nın iki değil, üç farklı katman üzerinde inşa edildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Zeyrek, bulunan kalıntılarla, Kastabala'nın tarihinin daha eskilere uzandığının ortaya çıktığını belirterek, "Kazı başlayana kadar kentin tarihinin 2 bin yıllık bir geçmişi olduğu biliniyordu. Ama kazı başladıktan sonra bin 500 yıl daha geriye gitti. Yani şu an Kastabala'nın üç bin 500 yıllık bir kent olduğunu biliyoruz. Bölgede çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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