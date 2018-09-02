Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Ambulans uçak minik Şeyma için havalandı

minik Şeyma için havalandı

’te hipoplastik sol kalp sendromu bulunan bebek, la ’a nakledildi

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Ambulans uçak minik Şeyma için havalandı

'TE hipoplastik sol kalp sendromu ön tanısı konulan bebek, la 'a götürüldü. Gaziantep'teki özel bir hastanede 18 Ağustos'ta dünyaya gelen Şeyma Seymen, durumunun son günlerde ağırlaşması üzerine yapılan kontrollerde hipoplastik sol kalp sendromu ön tanısı konuldu. Bunun üzerine bebeğin tedavisine İstanbul'daki başka bir özel hastanede devam edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı'nın, ile yaptığı görüşmeler neticesinde ambulans uçak Gaziantep Havalimanı'na indi. 112 Acil Servis ekiplerince kuvöz içerisinde havaalanına getirilen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ambulans uçak minik Şeyma için havalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN