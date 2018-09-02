Borcu ödemedi makam aracı gitti

Adana'nın Karataş İlçe Belediyesi akaryakıt borcunu ödemediği iddiasıyla icralık oldu. Borç yüzünden Belediye Başkanı CHP'li Boğaçhan Ünal'ın makam araçlarından birisi olan 01 KB 476 plakalı Jeep icradan 380 bin liraya satılığa çıkarıldı. Lüks Jeep, 20 Eylül saat 14.00'de belediye binası otoparkında satılacak.

JEEPSEVERLERE DUYURULUR!

Belediye ile işçi alacağından dolayı davalı olan avukatlardan Nevzat Elçi, aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp "İcradan satılık lüks makam aracı Jeepsever ilgililere duyurulur" diye yazdı.

LASTİKLERİ SAĞLAM!

Satılığa çıkarılan araç için ilk ihale, Karataş Belediye binası otoparkında 20 Eylül'de saat 14.00- 14.10 arasında yapılacak. Eğer alıcı çıkmazsa ikinci ihale 8 Ekim'de aynı saatte gerçekleştirilecek. İhaleyle satılacak aracın özellikleri ise şöyle: Jeep marka, 2015 model, dizel, siyah, lastikleri, camları sağlam. Avukat Nevzat Elçi, "Belediyenin boru yüzünden makam aracına haciz konuldu. Bizim de iki tane işçimizin yaklaşık 250 bin lira değerinde alacağı var. Makam aracı satılsa bile bizim alacaklarımıza yetmiyor. Biz de en kısa zamanda icraya gideceğiz" dedi. Bu arada Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, icradan satılacak olan aracın kendisinin makam aracı olmadığını iddia ederek, "Aracı kamu hizmetlerinde kullanıyorduk. Benden önceki yönetimin akaryakıt borcundan dolayı şu an araca icra geldi ve satılığa çıkarıldı" diye konuştu.