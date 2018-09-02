Çin’le ticarette ‘YUAN’ dönemi

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Adanalı iş adamı Ergün Kurluk, Çin'le yaptığı ticareti dolar yerine 'yuan' ile yapmaya başlayarak, belirsizliğin hakim olduğu sektörde bir ilke imza attı. Doların hareketinden dolayı belirsizliğin hakim olduğu ithalat ve ihracat sektöründe Adanalı iş adamı Ergün Kurluk çözümü, Çin'den yapılacak tüm ithalatların Çin para birimi olan 'yuan' ile yapılmasında buldu. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı olan Kurluk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli paralarla ticaret yapılması konusundaki tavsiyelerinin üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Partnerlerimize baskı yapıp 'artık dolarla değil, kendi paralarımızla alışveriş yapalım' dedik. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık ve sonucunu aldık. Çin'deki üretici fabrikamızla anlaştık. Bundan sonra alışverişimizi yuan ile yapacağız" dedi. Bankalarla yaptıkları görüşmelerde ödemelerin yuan olarak yapılmasında hiçbir sakınca olmadığını öğrendiklerini ifade eden Kurluk, "Yerli parayla ticareti yapan ilk firma olmak, son derece güzel bir şey oldu. Biz firma olarak bu yolu açtık. Tüm ithalatçı ve ihracatçıların bu yoldan yürümesini öneriyorum" diye konuştu.

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