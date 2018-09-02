Gazişehir ’de transfer atağı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı 1 yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor'da forma giyen 22 yaşındaki Oğulcan Çağlayan ve kulübü ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi. TÜRK Milli Takımın alt yaş kategorileriyle 43 maça çıkan Çağlayan'ın, 14 kez de ay-yıldızlı formayla gol sevinci yaşadığı kaydedilen açıklamada, "Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen genç futbolcu kariyerinde ise 125 resmi müsabakaya çıkarken, 16 gol, 12 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Oğulcan Çağlayan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YUSUF'LA 4 YILLIK İMZA

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe alt yapısında yetişen genç futbolcu Yusuf Türk'ü kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep de bu çerçevede takımdaki eksik noktaları tamamlamak için 20 yaşındaki genç oyuncu Yusuf Türk'ü kadrosuna katarak 4 yıllık sözleşme imzaladı.