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kazısı 4 katlı apartmana zarar verdi

Giriş Tarihi: 2.9.2018
İnşaat kazısı 4 katlı apartmana zarar verdi

ADANA'DA bir kadın, babasından yadigar kalan 4 katlı apartmanın, etrafında yapılan lardan dolayı zarar gördüğünü her gün ölüm korkusu yaşadıklarını söyledi. Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta, Tuba Sendenur Özbir'in babasından kalma 4 katlı apartmanda hem sağ hem de sol tarafına yapılan inşaatlardan dolayı çatlaklar oluştu. Apartmanın hemen yanı başına da yine inşaat çukuru açılmasından dolayı çatlaklar çoğaldı. İnşaatlar nedeniyle yan taraftaki apartmanın istinat duvarı da çöktü. Özbir, korkudan uyuyamadığını belirterek, "12 metreye varan kazı yapıldı. Hiçbir kazık çakılmadı. Hem malımız, hem canımız tehlikede. Böyle bilinçsiz şekilde yapılan inşaatların durdurulmasını istiyoruz. Çok korkuyoruz. kadar uyuyamıyoruz. Her sabah kalktığımızda yaşadığımız için dua ediyoruz. Ben bu konuyu savcılığa taşıdım. Benim şikayetim üzerine açtıkları inşaat çukurunu doldurmaya başladılar. Burada hala insanlar yaşıyor" diye konuştu.

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İnşaat kazısı 4 katlı apartmana zarar verdi
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