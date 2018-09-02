Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Karayolu yolcu ve yük taşımacılığı daha güvenli olacak

Karayolu yolcu ve yük taşımacılığı daha güvenli olacak

Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi, karayolu üzerindeki açıkları kapatarak her türlü yolcu ve yük miktarını kayıt altına alacak

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Karayolu yolcu ve yük taşımacılığı daha güvenli olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Düzenleme 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi (U-ETDS) ile her türlü yolcu ve yük miktarının kayıt altına alınmasıyla daha güvenli yolculukların sağlanacağını söyledi. Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) düzenlenen "U-ETDS Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, U-ETDS'nin, yolcu, kargo ve yük taşıma araçlarının çıkış yaptıkları noktadan izleyecekleri güzergahı, taşıyacakları yük miktarını, yolcu sayısını ve varacakları noktanın detaylarını içeren bir sistem olduğunu anlattı. Yeni sistemin karayolu üzerinde disiplin oluşturacağına işaret eden Doğan, "U-ETDS, karayolu üzerindeki açıkları kapatarak, her türlü yolcu ve yük miktarını kayıt altına alacak. Bu sistemle kara üzerinde yapılan yolculuklar daha güvenilir olacak. Sistemle birlikte sektör verilerine ilk kez gerçekçi ve doğru şekilde ulaşılacak. Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi, güvenlik açısından anlık paylaşım ve veri analizlerine dair gelecekte bize imkan sunacak" diye konuştu. Doğan, sistemin yürürlüğe girmesinde çaba gösteren kişilere teşekkür etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karayolu yolcu ve yük taşımacılığı daha güvenli olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN