Kiremithanespor’a Avrupa Gol kralından ziyaret

ADANA BAL Ligi'nde mücadele edecek olan Kiremithanespor 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarının 3.etabına kendi tesislerinde sürdürüyor. Sürpriz ziyaret yaparak çalışmaları izleyen eski Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak ligde başarılar diledi. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan kırmızı-siyahlıların antrenmanını takip eden Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak daha sonhra teknik heyet ile sohbet etti. Tecrübeli ve genç oyunculardan kurulu olan takımlarının şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olduğunu belirten Kiremithanespor Teknik Direktörü Tekin Direktörü Tekin İncebaldır, "Antrenmanımızı ziyaret ederek bizleri mutlu eden Tanju Çolak'a teşekkür ediyoruz" dedi.

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