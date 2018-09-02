Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kiremithanespor’a Avrupa Gol kralından ziyaret

Kiremithanespor’a Avrupa Gol kralından ziyaret

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Kiremithanespor’a Avrupa Gol kralından ziyaret

BAL Ligi'nde mücadele edecek olan Kiremithanespor 2018-2019 futbol sezonu hazırlıklarının 3.etabına kendi tesislerinde sürdürüyor. Sürpriz ziyaret yaparak çalışmaları izleyen eski Avrupa Gol Kralı ligde başarılar diledi. Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan kırmızı-siyahlıların antrenmanını takip eden Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak daha sonhra teknik heyet ile sohbet etti. Tecrübeli ve genç oyunculardan kurulu olan takımlarının şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olduğunu belirten Kiremithanespor Teknik Direktörü Tekin Direktörü Tekin İncebaldır, "Antrenmanımızı ziyaret ederek bizleri mutlu eden Tanju Çolak'a teşekkür ediyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kiremithanespor’a Avrupa Gol kralından ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN