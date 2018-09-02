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Kızkalesi’ne modern pazar yeri

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Kızkalesi’ne modern pazar yeri

'İN Erdemli ilçe Belediyesi tarafından 'nde yapımı tamamlanan modern pazar yerine kavuşan esnaflar mutlu oldu. 'Her beldeye modern düğün salonu ve pazaryeri' hedefiyle yola çıkan Erdemli Belediyesi, Kızkalesi Mahallesi'nde çağdaş pazaryerini halkın kullanımına açtı. Pazarcı esnafı ile bir araya gelen belediye yetkilileri yapılan kura çekimi ile yerlerini belirledi. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu 2014 seçimleri öncesinde her beldeye düğün salonu ve kapalı pazar yeri sözü verdiklerini hatırlatttı.

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Kızkalesi’ne modern pazar yeri
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