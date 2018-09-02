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Ledli aydınlatmalar çehresini değiştirdi

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Ledli aydınlatmalar çehresini değiştirdi

'İN Tarsus ilçe Belediyesi tarafından kent merkezine yapılan ledli (Light Emitting Diode) aydınlatmalar şehrin çehresini değiştirdi. Son olarak Muvaffak Uygur Caddesi'nde yapılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı ay yıldızlı ledli aydınlatmalar yoğun ilgi gördü. ve Mersin Caddesi ile Rasim Dokur Caddesi'ni bağlayan Üzümlü Kavşağı, İş Bankası önü ile Yarenlik alanı girişi, Atatürk Caddesi, Eski Hal Caddesi, , Hilmi Seçkin Bulvarı, 210 sokak, Kaymakamlık binası önü, Eski belediye binası önü yıldızlar köşesine kadar, İstiklal caddesi Atatürk ve Ay Yıldızlı LED armatürle aydınlatıldı.

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Ledli aydınlatmalar çehresini değiştirdi
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