Mavi şimşek İstanbul’u bekliyor

Son bir haftada yaptığı transferlerle yine adından söz ettiren Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor bugün sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Teknik direktör Hakan Kutlu, hazırlıkların tamamlandığını sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirtti.

KOZ TARAFTAR

KUTLU zor bir ligde mücadele ettiklerini ifade ederek, "Çok iyi işler yaptığımıza inanıyorum. Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz. Bugün İstanbulspor ile karşı karşıya geleceğiz. Taraftarımızın huzurunda üç puana ulaşacağımıza inanıyorum. Bu maçta en büyük kozumuz yine 12. Adamımız olacak" şeklinde konuştu. YENI bir takım olmalarına rağmen uyum sorununu çözüme kavuşturmak için çalıştıklarını söyleyen teknik adam Kutlu, "İstanbulspor karşısında bunu net bir şekilde göreceğiz. Rakibimiz Adana'ya puan için gelecek. Gerekli önlemlerimizi aldık. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan başkanımız Murat Sancak ve yönetimimize teşekkür ediyoruz" dedi.