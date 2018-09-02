MTSO’dan projeye destek

MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, çocukları bağımlılıklardan uzak tutmak, özgüvenlerini artırıp kişisel gelişimlerine katkı sağlamak adına hazırlanan 'Bilge ve Bilgin Kardeşlerle Hayata Bağlan Projesi'ne MTSO olarak destek vereceklerini belirterek, "Projenin paydaşları arasında yer alıp çözüm ortağı olacağız" dedi. MERBADER Başkanı Nizamettin Kılıç, proje Koordinatörü Sibel Öz ile birlikte MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol'u ziyaret ederek 'Bilge ve Bilgin Kardeşlerle Hayata Bağlan Projesi'nin detayları hakkında bilgi verdi. Projeyi dinleyen İzol, projenin paydaşları arasında yer alacaklarını kaydetti. Mersin Valiliği koordinesindeki projenin paydaşları arasında Büyükşehir Belediyesinin de yer aldığını söyleyen Öz, 12 ay devam edecek projenin 5-10 yaş arası çocukları kapsayacağını belirtti.

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