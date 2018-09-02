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Pekmez sezonu Hassa’da başladı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Pekmez sezonu Hassa’da başladı

'IN Hassa ilçesinde geleneksel yöntemlerle yapılan pekmez sezonu başladı. İlçenin kırsal kesiminde doğal olarak yetişen yerli üzümler, büyük ocaklarda işlenerek, 14-15 saatlik bir işlemden geçiriliyor. Üzümün suyu geleneksel yöntemle çıkarıldıktan sonra odun ateşinde kaynatılarak yapılan pekmek sofraları süsleyen şifaya dönüyor. Üzümlerin çiğnenerek sıkıldığını, içerisine üzüm toprağı denilen, beyaz toprak atıldığını belirten Hassa Belediye Başkan Yardımcısı Recep Tufan, "Bu toprak üzüm suyunun çökelmesini sağlıyor" dedi.

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Pekmez sezonu Hassa’da başladı
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