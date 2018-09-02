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Plastik oyuncaklara savaş açtı

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Plastik oyuncaklara savaş açtı

'TA plastik oyuncaklara savaş açan emekli öğretmenin hobi olarak başladığı iş, emeklilikten sonra ikinci işi oldu. Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki emekli öğretmen , öğretmenlik döneminde hobi olarak yaptığı ahşaptan oyuncak tasarım işini geliştirerek atölyesini kurdu. Kurtuluş Kesim, geçmişte çocukların oynadıkları ahşap oyuncakları, günümüzün plastik oyuncaklarına inat yeniden canlandırıyor. Kesim, Dulkadiroğlu ilçesinin Menderes Mahallesi'ndeki küçük iş yerinde ahşaptan tasarladığı birbirinden farklı ürünler sayesinde adeta ahşap oyuncaklara savaş açtı. Hediyelik eşyadan süs eşyalarına, oyuncaklardan kuş kafesleri gibi ahşaptan malzeme üreten emekli öğretmen Kesim, sağlık açısından ahşap oyuncakların faydalı olduğunu dile getirdi.

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Plastik oyuncaklara savaş açtı
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