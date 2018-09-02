Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Pozantı‘da Cumhuriyet’e sadakat vurgusu

Pozantı‘da Cumhuriyet’e sadakat vurgusu

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Pozantı‘da Cumhuriyet’e sadakat vurgusu

POZANTI Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Murat Kekilli konseri düzenlendi. Pozantı halkının akın ettiği konsere Başkanı de katıldı. Programın ev sahibi olarak konuşan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı'da hizmetin aralıksız sürdürüldüğünü, Büyükşehir Belediyesi ile kollektif bir ruhla hareket ettiklerini belirtti. Programda konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Ağustos ayı Türk'ün zaferler ayıdır. Bu coğrafyada varlığımızın siyasi kimlik kazandığı zaman dilimidir. Cumhuriyete ve Atatürk'ün emanet ettiği değerler manzumesine sahip çıkmak cumhuriyetin kazanımları ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak boynumuzun borcudur" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pozantı‘da Cumhuriyet’e sadakat vurgusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN