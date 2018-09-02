Pozantı‘da Cumhuriyet’e sadakat vurgusu

POZANTI Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel Murat Kekilli konseri düzenlendi. Pozantı halkının akın ettiği konsere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de katıldı. Programın ev sahibi olarak konuşan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı'da hizmetin aralıksız sürdürüldüğünü, Büyükşehir Belediyesi ile kollektif bir ruhla hareket ettiklerini belirtti. Programda konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Ağustos ayı Türk'ün zaferler ayıdır. Bu coğrafyada varlığımızın siyasi kimlik kazandığı zaman dilimidir. Cumhuriyete ve Atatürk'ün emanet ettiği değerler manzumesine sahip çıkmak cumhuriyetin kazanımları ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak boynumuzun borcudur" dedi.

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