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Deprem bilincini oluşturmak için kilometrelerce pedal çevirdiler

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Deprem bilincini oluşturmak için kilometrelerce pedal çevirdiler

ARAMA Kurtarma Derneği (AKUT) sporcuları , ve Mahmut Doğrugil, kamuoyunda deprem bilincini oluşturmak amacıyla Sinop´ta başladıkları ve kilometrelerce pedal çevirdikleri bisiklet yolculuklarını ´in Anamur ilçesinde sonlandırdı. Anamur'un girişindeki Pullu mevkiinde AKUT Mersin ekip lideri Doğan Göktekin ve Anamur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yetkilisi Fatma Çetinkaya tarafından karşılanan sporculara, muz ikram edildi .AKUT Spor Kulübü bisiklet sorumlusu Derya Keçeci proje boyunca bin kilometre pedal çevirdiklerini belirterek, "Sinop'tan Anamur'a uzanan bu projenin kapsamını da genişleterek sadece deprem değil tüm doğal afetlerle ilgili bilinçlendirme çalışması yaptık" dedi.

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Deprem bilincini oluşturmak için kilometrelerce pedal çevirdiler
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