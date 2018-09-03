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Dereye düşen gebe inek 2 saatte kurtarıldı

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Dereye düşen gebe inek 2 saatte kurtarıldı

'IN Andırın ilçesinde dereye düşen 'Alakız' adlı gebe inek, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik bir çalışması sonunda kurtarıldı. Kargaçayırı Mahallesi'nde 'ın otlattığı ineklerden 'Alakız', su içerken dereye düştü. Mehmet Miral, gebe ineğini kurtarmak istedi, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, vakit kaybetmeden 'Alakız'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İş makinesinin de kullanıldığı 2 saatlik kurtarma operasyonu sonunda inek dereden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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Dereye düşen gebe inek 2 saatte kurtarıldı
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