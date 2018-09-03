Elif ünlü bestecinin eserlerini seslendirdi

Ankara'da, 'Türkiye- Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140'ncı Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Atatürk Konseri'nde Romanyalı ünlü besteci Eugen Doga'nın çocuk şarkılarına, Adanalı Elif Eroğlu (11) kemanıyla eşlik etti. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Türkiye-Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140'ncı Yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Konseri düzenlendi. Konsere çok sayıda davetli katıldı. Konserde, Eugen Doga'ya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve orkestra şefi Eray İnal eşlik etti. Konserde, Doga'nın eserlerinin yanı sıra Atatürk görüntüleri eşliğinde ilk kez çalınan 'Atatürk'e Saygı' bestesi salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Sergilenen eser, konser boyunca 3 kez dinlendi. Ünlü besteci Doga, Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği ve ilk kez seslendirilen eserini sundu.

TÜRK MİLLETİ'NE ARMAĞAN ETTİ

Aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı fagot sanatçısı da olan Şef Eray İnal, tüm dünya tarafından tanınan bir sanatçıya eşlik etmenin gurur verici olduğunu dile getirdi. Konserde, Adanalı Elif Eroğlu da kemanıyla Doga'ya ait çocuk şarkılarını seslendirdi. Performansıyla izleyicilerden alkış alan Eroğlu, Doga'nın konserinde yer alıp kendisiyle tanışmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.