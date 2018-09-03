Gündüz doktor, gece müzisyen

MERSİN'DE, mesleğine aşık olan 41 yaşındaki Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahri Temüray, onca işinin ve kariyerinin arasında müzikle uğraşıyor. Kendisini bildi bileli hep müzikle uğraştığını dile getiren ve kendi mekanında sahneye çıkan Dr. Bahri Temüray, "Gitarla aram çok iyidir" dedi.

"KEYİFLİ BİR MEKAN AÇTIK"

Kendisini bildi bileli hep müzikle uğraştığını dile getiren Dr. Bahri Temüray, "Gitarla aram çok iyidir. Sahilde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir mekan açtık. Genelde bizim camiadan insanların geldiği ancak akşam saat 17:00'de işi biten insanların da konuk olduğu keyifli bir mekan yarattık. Haftanın 6 günü canlı müzik yapıyoruz. Şimdiye kadar insanlardan genelde hep iyi geri bildirim aldık" dedi.

FERHAT GÖÇER

BENZETMESİ ÇOK YAPILDI"

Temüray, "Ben tıp fakültesine girdim gireli bir Ferhat Göçer geyiğine maruz kalıyorum. Asistanken nöbetlerde arkadaşlarla müzik yaptığımız oldu. Doktor arkadaşlar, hemşireler gelirdi. Boş zamanlarımızda keyifli vakit geçirirdik. Müzik bana birçok kapı açtı. Her şeyden önce sosyal yönden seni bir yerden alıp başka bir yere koyuyor. Özellikli insan her daim sevilir. Doktorluk mesleğini icra eden birinin kendisine böyle bir özellik katması insanlar tarafından çok olumlu karşılanıyor" diye konuştu.