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Karakucak güreşleri Gözne’de sona erdi

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Karakucak güreşleri Gözne’de sona erdi

tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Geleneksel Karakucak Güreşleri'nin son durağı Gözne oldu. Toroslar ilçesi 'nda yapılan, Başcazgır Şükrü Kayabaş ve Cazgır Emin Gel'in sunumları ve manileri ile canlanan etkinlikte, izleyiciler güreşçileri dikkatle izledi. Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden güreşçilerin mücadeleleri ise göz doldurdu.

Karakucak Güreşleri'ne 'nin dört bir yanından katılan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etme fırsatı bulurken, minikler, Yıldızlar ve Büyükler olmak üzere 3 kategoride mücadele eden ve dereceye giren güreşçilerin zafer sevinci ise görülmeye değerdi. Her boydan güreşçinin yarıştığı Gözne Yaylası'nda son günün başpehlivanı Enes Bandırma olurken, ikinciliği Paşa Karabulut, üçüncülüğü ise Ömer Yavuz ve Eren Turan aralarında paylaştı.

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Karakucak güreşleri Gözne’de sona erdi
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