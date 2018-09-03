Kız isteme kavgasında silahlar konuştu: 6 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'TA kız isteme sırasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı. Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde, 31 Ağustos'ta, ikisi silahla 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kız isteme kavgasıyla ilgili gözaltına alınan Ekrem K. (50) ile 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ekrem K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 4 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bu arada, tutuklanan zanlının, olayı yeğeni İ.K'nin (17) üstlenmesini istediği, ilk başta suçu kabullenen yeğeninin daha sonra olayın failinin amcası Ekrem K. olduğunu, "Senin yaşın küçük olayı sen üstlen, sen az yatarsın" dediği öğrenildi.

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