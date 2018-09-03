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Melih Abi: Çocuk parklarına düzenleme yapılacak

Giriş Tarihi: 3.9.2018

Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde Ali İhsan Gözübatık ve 14 nolu çocuk parkı ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürü Serdar Bican aradı.
Parkların önünde asfalt olması gerekiyor.
Parklarda işler biraz uzadı.
Asfalt dökülme işlemi bekleniyor.
Hafta içinde parkın önü önce asfaltlanacak.
Sonra da yeni düzenleme yapılacak.
Büyüyen çimler biçildi.
Park kısa zamanda hemşerilere tertemiz yüzüyle hizmet verecek.
Okurlarımızla paylaşmak istedim.

***

'nin yolunu düzeltelim
Tarsus'un turistik bölgesi Gülek Kalesi.
Turgay Serinkaya bu kaleye gidenlerden.
Yol çok kötü.
Özellikle belirli bir yerden sonrası.
Herkesin ilgi odağı durumundaki yere gitmeyi kolaylaştırsak talep daha çok olacaktır.
Böyle güzel yerlerin kıymetini bilelim.
Haksız mıyım?

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Melih Abi: Çocuk parklarına düzenleme yapılacak
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