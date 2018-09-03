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’de yer fıstığı hasadına başlandı

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Osmaniye’de yer fıstığı hasadına başlandı

'DE yer fıstığı üretiminin önemli bölümünün yapıldığı 'de birinci ürün hasadına başlandı. Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, yer fıstığının Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip olduğunu söyledi. İspir, yörede birinci ve ikinci ürün olarak yer fıstığı üretiminin yapıldığını kaydetti. Osmaniye denince aklan ilk gelenin yer fıstığı olduğunu kaydeden İspir, "Kadirli ilçesi olarak da yöremizde yaklaşık 70 bin dekarda ekim yapılıyor. Havaların sıcak gitmesinin etkisiyle hasat erken başladı. Şu an fiyatı 5 lira civarında" dedi.

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Osmaniye’de yer fıstığı hasadına başlandı
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