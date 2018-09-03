Otele girdi, 15 dakika sonra kendini attı

ADANA'DA, otele kaydını yaptırdıktan 15 dakika sonra kendini 6'ncı kattan aşağıya atan 41 yaşındaki Mihriban D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının neden hayatına son vermek istediği araştırılıyor. Olay, Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan otelde meydana geldi. Mihriban D., sabah erken saatlerde otele geldi. Kayıt yaptırdıktan sonra 6'ncı kattaki odasına çıkan Mihriban D., pencereye çıktı. 15 dakika burada kalan kadın, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Hayati tehlikesi bulunan Mihriban D., hastaneye kaldırıldı.

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