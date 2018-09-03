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Otele girdi, 15 dakika sonra kendini attı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018
Otele girdi, 15 dakika sonra kendini attı

'DA, otele kaydını yaptırdıktan 15 dakika sonra kendini 6'ncı kattan aşağıya atan 41 yaşındaki D. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının neden hayatına son vermek istediği araştırılıyor. Olay, Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bulunan otelde meydana geldi. Mihriban D., sabah erken saatlerde otele geldi. Kayıt yaptırdıktan sonra 6'ncı kattaki odasına çıkan Mihriban D., pencereye çıktı. 15 dakika burada kalan kadın, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Hayati tehlikesi bulunan Mihriban D., hastaneye kaldırıldı.

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Otele girdi, 15 dakika sonra kendini attı
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