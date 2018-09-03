Parasının çalındığını polisten öğrendi

KAHRAMANMARAŞ'TA hırsızlık mağduru olduğunu ve evinden çalınan 20 bin lirasını polislerin parayı kendisine uzatıp "Çalınan paralarını getirdik. Amca buyur paranı" demesiyle öğrenen 84 yaşındaki Hayat Paköz adlı vatandaş "Şaka yapıyorlar sandım" dedi. Kahramanmaraş'ta üç gün önce İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, gece devriye görevi yaparken durumundan şüphelendikleri 15 Yaşındaki H.A adlı bir çocuğu durdurdu. Polislerin "Gecenin bu saatinde ne geziyorsun" diyerek elindeki poşeti kontrol ettiklerinde H.A.'nın (15) taşıdığı poşetin içinde 14 bin 250 lira bulunduğunu tespit etti. Polis ekiplerine, çelişkili ifade veren H.A sorguya aldı. Arkadaşı A.H. (15) ile birlikte 3 gün önce Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yaptıklarını paranın bir kısmını da harcadıklarını ve ellerinde 14 bin 250 lira kaldığını söyledi. Polisler, Paköz'e "Senin çalınan paralarını bulduk buyur amca. Paranı evde değil bankada sakla" diyerek teslim etti.

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