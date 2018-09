Parasız kalınca kapkaç yaptılar

Adana'da evden kaçan üç arkadaş, parasız kalınca kapkaç yapmaya karar verdi. Motosikletle 2 günde biri kadın 3 kişinin cep telefonu ve çantasını çalan zanlılar kayıplara karıştı. Polis, bölgedeki 200 güvenlik kamera görüntüsünü izleyerek şüphelilerden 2'sini yakaladı. Gözaltına alınan 20 yaşındaki Serhat Y. ile 17 yaşındaki O.A. tutuklanırken, 3'üncü kapkaçı aranıyor.

ÜÇ KİŞİ BİR MOTOSİKLETTE

İlk olay, 25 Haziran'da merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Parktaki bankta oturup telefonla konuşan İbrahim Dinç'e (35) arkadan yaklaşan bir kişi, Dinç'in elindeki telefonu aldı. Kapkaççı, kendisini bekleyen iki arkadaşının yanına gitti ve motosiklete binerek kaçtı. Bu olaydan bir gün sonra aynı mahallede bu kez Hakkı Ziyan (55) söz konusu kapkaççılara yine aynı yöntemle cep telefonunu kaptırdı.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Polis, her yerde zanlıları ararken, şüpheliler bu kez PTT Evleri Mahallesi'nde sokakta yürüyen 40 yaşındaki Hürmüz Dinçer'i kendilerine kurban seçti. Kapkaççılar, kadının arkasından yaklaşıp, kolundaki çantasını alarak kaçtı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, her üç olayın faillerinin yakalamak için çalışma başlattı. Polis, bölgedeki işyerlerine ait 200 güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yaşlı kadının çantası, iki kişinin de cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan kişinin 17 yaşındaki O.A., ona yardım edip motosikleti kullanan kişinin de Serhat Y. olduğu belirlendi. Her iki zanlı da Şehit Erkut Akbay ve Çamlıbel mahallelerindeki evlerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, "Evden kaçtık, parasız kalınca da kapkaç yapmaya karar verdik. Yaptıklarımız için çok pişmanız" savunmasını yaptı.

TUTUKLANDILAR

Hürmüz Dinçer'in çantasının çalınmasıyla ilgili Serhat Y.; "Motosikletle gezerken, yolda bir kadının yürüdüğünü ve çantasının kolay alabileceğimizi fark edince kapkaç yapmaya karar verdik. Yanına yaklaşınca O.A motosikletten inerken, sokağın başında onu bekledik. O.A., kadının çantasını alıp yanımıza gelince motosiklete üçümüz binip kaçtık. Çantadaki 500 lirayı aramızda paylaştık. Geri kalanları da çantayla birlikte çöpe attık" dedi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı da tutuklandı.