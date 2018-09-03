Şahinbey’de kura heyecanı

GAZİANTEP Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent'te dar gelirli aileler için yaptırılan konutların 5. etabının daire teslim töreninde duygulu anlar yaşandı. Düşük peşinat ve kiradan da düşük taksitlerle ev sahibi olacak vatandaşlardan bazıları kura çekiminde adları çıkınca gözyaşlarına hakim olamadı. Hak sahipleriyle birlikte kura çekip mutluluklarını paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Herkesin konut sahibi olmasını istiyoruz, o nedenle çalışmalara devam edeceğiz" dedi. İlçenin nüfusunun hızla arttığını, konut ihtiyacının da buna paralel olarak arttığını, ayrıca ilçedeki çarpık yapılardan nitelikli konutlara dönüşümü sağlamak için de yeni konutlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Tahmazoğlu, "İnşaat firmalarına yeni konutlar için alt yapı çalışmalarında ciddi destek sağlıyoruz ama dar gelirli vatandaşlarımızın konut alma imkanı yok, o nedenle belediye olarak biz de konut üretip çok uygun fiyatlarla vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.

HERKES EV SAHİBİ OLACAK

Bugüne kadar kentin farklı bölgelerinde konutlar yaptıklarını, Mavikent mahallesini ise tamamen belediye tarafından yapılan konutların oluşturduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, "Sadece Mavikent'te 4 bin 770 konut yapmışız. Bugün bu bölgenin 5. etabını daire teslimlerini gerçekleştiriyoruz. Buradaki ev sahipleri normal şartlarda hayatta ev sahibi olamayacak insanlar. Kiradan daha uygun ödeme şartlarıyla konut yapıyoruz ki insanlarımız ev sahibi olsun. Allah bize güç verdiği müddetçe de yapmaya devam edeceğiz" dedi.

5 BİN 500 KONUTLUK MAHALLE

Mavikent'te toplam 5 bin 500 konutun yapılacağını, projenin 6. etabının ise gaziler ve şehit ailelileri için yapıldığını ve inşaatının hızla devam ettiğini bildiren Tahmazoğlu, "Burası bir çok ilçeden büyük bir nüfusa ulaştı. Sosyal tesisleri, taziye evleri, camisi ve spor tesisleriyle dört başı mamur bir mahalle oldu. Yanı başında şehir hastanesi ve büyük bir spor merkezimiz var. Bölge dar gelirli vatandaşlarımızın modern ve rahat bir yaşam içinde olacakları şekilde oluşturuldu"