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Şehitkamil’den 3x3 salon u turnuvası

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Şehitkamil’den 3x3 salon basketbolu turnuvası

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 3x3 Salon u Turnuvası düzenlendi. Basketbola olan sevginin her geçen gün büyüdüğü 'te organizasyona yüzlerce dev adam ve potanın perisi katıldı. Salon Basketbolu Turnuvası ile geleneksel spor organizasyonlarına yeni bir halka daha ekleyen Şehitkamil Belediyesi, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte farklı yaş gruplarında 220'nin üzerinde basketbolcuyu parke üzerinde buluşturdu.

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Şehitkamil’den 3x3 salon basketbolu turnuvası
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