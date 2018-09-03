Suriye Gaziantep’le nefes alıyor

Yıllardır iç savaş nedeniyle yakılıp yıkılan Suriye'nin Türkiye'ye komşu olan bölgelerinde hayat normale dönüyor. Ülkelerinde, Türkiye'nin de desteğiyle güvenli bir şekilde yaşamaya başlayan Suriyeliler, bir yanda ayakta kalmaya bir yandan da yıkımın yaralarını sarmaya çalışıyor. Savaşta tahrip olan evlerini onaran veya yeni ev yapan Suriyelilerin ticaret tercihi ise Gaziantep. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında Suriye'ye yapılan ihracatta çimento, demir çelik ve ahşap ürünleri ile gıda dışı yaşamsal ürünlerin miktarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Gaziantep ağırlık olarak bölgeden 16 milyon dolarlık çimento satın alan Suriyeliler 15,7 milyon dolarlık demir, ahşap malzemeler ve demir dışı metaller ithal etti.

KUMAŞLAR GAZİANTEP'TEN

25 milyon dolarlık kumaş satın alan Suriyeliler, tekstil ürünlerinde toplam 28 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Aynı dönemde 4,1 milyon dolarlık ayakkabı, 3,9 milyon dolarlık halı ile 6,6 milyon dolarlık canlı kümes hayvanı, 10,8 milyon dolarlık meyve-sebze, 5 milyon dolarlık şeker ve şekerli ürünler, 2,8 milyon dolarlık kozmetik ürünü ile 4 milyon dolarlık ilaç satın alındı.

EN ÇOK UN VE YAĞ ALINDI

Dönüşlerinde yıkılan evlerini yeniden yapan veya onaran Suriyelilerin satın aldığı önemli bir ürün kalemi ise elektrik ve elektronik ürünleri oldu. Suriyeliler 12 milyon dolarlık elektrik- elektronik cihaz ve parçalar satın alırken, 10 milyon dolarlık da maden suyu ve gazlı içecek ithal etti. Yılın ilk 8 ayında 42 milyon dolarlık un, ekmek, makarna ve pastacılık ürünü satın alan Suriyeliler 55 milyon dolarlık da bitkisel yağ satın aldı.

11 KAT ARTTI

6 yıl önce aynı dönemde Suriye'ye toplam 32 milyon dolarlık ihracat yapılırken, savaşa rağmen ticaretin yaklaşık 11 kat artmasında Suriye'nin ihracat alanlarının sınırlanmasının etkisi olduğu gibi savaşla birlikte tahrip olan bölgelerin yeniden canlandırılması için mal ve ürün talebinin artmasının da büyük bir etkisi olduğu belirtiliyor.