Vatandaşın güvenliği en önemli önceliğimiz

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polis merkezlerini ziyaret ederek, gerçekleştirilen asayiş çalışmaları hakkında bilgi aldı Kentin ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu daima vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak, 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı, Akıncılar, Cumhuriyet, Sarıçam, 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram ve Fatih Polis Merkezi Amirliklerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Emniyet merkezlerindeki görevlilerden, bağlı bulundukları bölgenin genel asayiş durumları ve gerçekleştirilen çalışmalar ile polis merkezlerinin ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha ifade etti. Ziyaret ettiği polis merkezlerindeki emniyet mensuplarına, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Mahmut Demirtaş, toplumsal barış ve huzurun tesisi ile vatandaşların güvenliği konusunun en önemli öncelikleri arasında olduğuna dikkat çekti ve kamu otoritesi olarak bu konuda ellerinden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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