Yaz spor okulları kapanış şenliği

8 farklı branşta 17 bin 331 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Şehitkamil Belediyesi 2018 Yaz Spor Okulları, Fıstıklık Mahallesi Semt Parkı'nda düzenlenen Kapanış Şenliği ve Sertifika Takdim Törenine; yeşil-siyahlı sporcu öğrenciler, öğrenci velileri ve sporsever vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. ŞENLIK alanına basketbol ve futbol şov müsabakaları, geleneksel çocuk oyunları, beceri koordinasyon parkurları, refleks oyunları, eğlenceli yarışmalar ve yöresel gösteriler, sağlık tanıtım çadırı büyük renk kattı. Renkli organizasyonda Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Demir Sertpolat ve çok sayıda branşın il temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. TÖRENDE katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, binlerce sporcu öğrenciye eğitim vermenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti. Fadıloğlu, "2018 yılı Yaz Spor Okullarımızı 25 farklı spor tesisimizde 8 farklı branşta 17 bin 331 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdik" dedi.

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