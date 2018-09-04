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7 yıllık aşklarını taçlandırdılar

Giriş Tarihi: 4.9.2018
7 yıllık aşklarını taçlandırdılar

HÜSEYİN- çifti 'nde gerçekleşen görkemli düğünle dünyaevine girdi. 7 yıllık aşklarını muhteşem düğünle taçlandıran çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Taşan ve Yengel aileleri davetliler ile tek tek yakından ilgilenirken, çocuklarının mürüvvetlerini görmenin gururunu yaşadı. Gece boyunca pistten inmeyen gelin ile damadı davetliler de bir an olsun yalnız bırakmadı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren düğünde Eda-Hüseyin çifti, kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

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7 yıllık aşklarını taçlandırdılar
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