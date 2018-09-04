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Engelli bireyler ’ta eğlendi

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Engelli bireyler Masal Park’ta eğlendi

Aile, Çalışma İl Müdürlüğü'ne bağlı Vali Celalettin Cerrah Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde hizmet alan engelli bireyler, 'ta gönüllerince eğlendi. Atlı Karınca, Hezarfen kulesi, bot turu, Kütahya fincan, gondol, çarpışan araba ve Uludağ tırmanma gibi oyun aletlerine binen gençler, 7 D Sinema izleme keyfini de yaşadı. Gün boyunca gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçiren öğrencilerin, bedenen ve ruhen gelişimlerini, moral ve motivasyonlarını artırarak hayata pozitif bakmalarını sağlamak amacıyla Masal Park etkililiğine getirildikleri kaydedildi.

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Engelli bireyler Masal Park’ta eğlendi
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