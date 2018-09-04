İskenderun Yüzme İhtisas Türkiye şampiyonu oldu

31 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında Adana Atatürk Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalarda A Grubunda 6 takım arasında yapılan mücadeleler sonucunda namağlup olarak maçları tamamlayan İskenderun ekibi 2018 U15 Bayanlar Sutopu Federasyon Kupasının sahibi oldu. İSKENDERUN takımı finalde rakibi Adalar Su Sporları Kulübü'nü 5-3 yendi. İskenderun Yüzme İhtisa Kulübüne şampiyonluk kupasını Sutopu Federasyon Başkan Vekili Reha Alper tarafından verildi. Müsabakalar sonunda sıralama şu şekilde oluştu:

1. İskenderun Sutopu Kulübü,

2. Adalar Su Sporları Kulübü,

3. ODTU Yüzme İhtisas Takımı,

4. Gaziantep Dolpin Yüzme İhtisas Takımı

5. Çınarlı Adana Yüzme İhtisas Takımı

6. Adana Kurtuluş Yüzme İhtisas Takımı.

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