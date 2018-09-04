Minik Sebiha ablası için gözyaşı döküyor

"ADANA'DA 3 gün önce evlerinden ayrılan lise ikinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Tuğçe Türker kayıplara karıştı. Tuğçe'nin 8 yaşındaki kardeşi, "Gel, ben sensiz uyuyamıyorum" diyerek gözyaşı döküyor. Polis her yerde küçük kızı arıyor. Merkez Yüreğir ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Tuğçe Türker, 1 Eylül'de evden çıkıp bir daha geri dönmedi. Kızlarını bulamayan aile polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalara rağmen kızın izine rastlanmadı. Türker ailesi kızlarının bulunması için fotoğrafları duraklarına yapıştırarak Tugce'yi bulmaya çalışıyor. Anne Pınar Türker, kızıyla evden taşınırken eşyaları toplama konusunda küçük bir tartışma yaşadıklarını ancak bunun çok önemli olmadığını belirterek, "Gece kalkıp evden gitmiş. Onun canından endişe ediyorum" derken, 8 yaşındaki Sebiha Türker de annesine sarılıp "Abla ne olur geri gel sen olmadan ben uyuyamıyorum seni çok seviyorum" diyerek gözyaşı döktü.

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