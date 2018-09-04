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Muhtarlar yayla şenliğinde buluştu

tarafından düzenlenen 3. Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Yayla Şenliklerine katılım üst seviyede oldu.

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Muhtarlar yayla şenliğinde buluştu

tarafından düzenlenen 3. Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Yayla Şenliklerine katılım üst seviyede oldu. Başkonuş Yaylası'nda gerçekleştirilen Yayla Şenliği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı , "Burası birlik, beraberlik ve kaynaşma yeri. Burası omuz omuza durma yeri. Hep beraberce yüreklerin Kahramanmaraş için attığı yer burası" dedi.

YÖRE OYUNLARI OYNANDI
Başkan Erkoç'un konuşmasının ardından İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç da vatandaşlara hitap etti. Kahramanmaraş'ın tanınmış ozanlarından Hilmi Şahballı başta olmak üzere birçok ozan programa katılarak eserlerini seslendirdiler. Kahramanmaraş bölgesine ait orta oyunlarından 'Düğünden Koz Kaçırma Serçe Oyunu' sahnelenmesinin ardından program cirit ve gökbörü oyunları ile son buldu.

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Muhtarlar yayla şenliğinde buluştu
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