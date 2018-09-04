Öğretmen gölette boğuldu

GAZİANTEP'İN Yavuzeli İlçesi törende meslekte 30'uncu yılını dolduran avukatlara plaket verildi Büyükkarakuyu İlkokulu Müdür Yardımcısı 32 yaşındaki Nasip Demir, serinlemek için girdiği gölde hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla birlikte Araban ilçesine bağlı Akbudak mahallesinde bir tarlaya giden Nasip Demir fıstık topladı. Aşırı sıcaklardan bunalan Demir, mola vererek yakınlardaki gölede girerek serinlemek istedi. Suya girdikten bir süre sonra Demir'in gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, jandarmaya haber vererek yardım istedi. Jandarma su altı ekibindeki dalgıçlar tarafından gölette yapılan aramada Demir'e ulaşıldı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nasip Demir'in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

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