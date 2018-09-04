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Yeşil altında ‘Var yılı’ yaşanıyor

’nde, “Yeşil Altın” olarak bilinen fıstıkta hasat başladı. Mahsulde ‘Var yılı’nın yaşandığı kentlerden Gaziantep’te 84 bin 230 ton, bölgede ise toplamda toplam 210 bin ton rekolte bekleniyor

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Yeşil altında ‘Var yılı’ yaşanıyor

'nde, "Yeşil Altın" olarak bilinen fıstığın hasadı başladı. Hasadın başlamasıyla üretimin yapıldığı Gaziantep, , Adıyaman, ve 'ta binlerce işçi, gece-gündüz bahçelerdeki fıstığı dalından topluyor. Mahsulde 'Var yılı'nın yaşandığı kentlerden Gaziantep'te 84 bin 230 ton, bölgede ise toplamda toplam 210 bin ton rekolte bekleniyor.

ÖNCE BRANDALARA SONRA KASALARA
Fıstık bahçelerinde çalışanlar ağaçların alt kısmına branda açarak, dallara sopalarla vurarak dökülmesini sağlıyor. Daha sonra fıstıklar dallardan ve yapraklarından ayrıştırılarak, brandalardan kasalara boşaltılıyor. Fıstık üreticisi Mehmet Pamuk, yeşil altında hasat sezonunun başladığını belirterek, "Baklavalık olan boz fıstık bundan 25 gün önce toplandı. Son günlerde ise ben fıstık dediğimiz ürünler Gaziantep ve bölge illerde toplanmaya başlandı" dedi.

"BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"
Toplama işleminin yaklaşık 10 gün daha devam edeceğini belirten Pamuk, "Daha sonra toplama işlemi biter ve ağaçların bakımı yapılmaya başlar. Fıstık Gaziantep'in gözbebeği, yeşil altınımız. Fıstığın değeri piyasa geneline baktığımız zaman çok ucuz. Fakat şartlar bu dönemde bu şekilde devam edeceğini gösteriyor" diye konuştu.

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Yeşil altında ‘Var yılı’ yaşanıyor
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