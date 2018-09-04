Yüksek hesap cinayeti

Adana'da başından vurularak portakal bahçesine gömülmüş halde bulunan 44 yaşındaki Ünal Gülbahar'ın katil zanlıları yakalandı. Gülbahar'ın bara eğlenmeye gittiği arkadaşı Hüseyin Ay'ın kardeşi Erhan Ay ve Burhan Ünlü tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İki katil zanlısının emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

BAHÇE SAHİBİ BULDU

Olay, 31 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Necdet Geçgel, portakal bahçesinde toprağa gömülü bir ayak görünce polisi aradı. Ceset, polis tarafından topraktan çıkarıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ünal Gülbahar'a ait cesedin katilini bulmak için çalışma başlattı. Bahçenin değişik yerlerinde kan lekelerine rastlayan polis, Gülbahar'ın başka bir yerde öldürülüp bahçeye getirilerek gömüldüğünü tespit etti.

KARDEŞİNE ŞİKAYET ETTİ

Gülbahar'ın son 24 saatini araştıran polis, kurbanın Hüseyin Ay'la birlikte bir bara gittiğini ve gelen yüksek hesabı ödeme yüzünden arkadaşıyla tartıştığını belirledi. Gülbahar'ın daha sonra Hüseyin Ay'ı darp ettiğini belirleyen polis, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde terk edilmiş bir otomobil buldu. Araçta yapılan çalışmada otomobilde rastlanan kan lekelerinin Gülbahar'a ait olduğu tespit edildi. Olayda adı geçen Hüseyin Ay'ın, ifadesine başvuruldu.

KOCAELİ'DE YAKALANDI

Darp edilen Hüseyin Ay, kardeşi Erhan Ay'ın yanına giderek Ünal Gülbahar'ın kendisini darp ettiğini söyledi. Erhan Ay da arkadaşı Burhan Ünlü'yü (28) yanına alarak ağabeyini döven Gülbahar'ı tabanca zoruyla otomobile bindirdikten sonra darp edip kafasına ateş ederek portakal bahçesine gömdükleri tespit edildi. Otomobili ve tabancayı da Gültepe Mahallesi'nde bir adrese bırakıp Kocaeli'ne kaçan zanlılar, oluşturulan özel ekiple yakaladı.