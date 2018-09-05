100 euroya lavanta yağı satıyor

Adana'da lavanta yetiştiren İrfan Yüksek, ürettiği lavanta yağının kilosunu 100 avro fiyatla satıyor. Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, "Ekonomimize yapılan saldırılardan bu girişimcilerle korunabiliriz" dedi. Adana'nın Karaisalı ilçesinde 10 dönümlük arazide lavanta yetiştiren girişimci Ziraat Mühendisi İrfan Yüksek, kendi tesislerinde ürünün yağını çıkarıp kilosunu 100 eurodan satıyor.

SALDIRILAR SONUÇSUZ KALACAK

Lavanta bahçesini ve yağ tesislerini ziyaret eden GED Başkanı Esra Özden, ekonomiye yapılan saldırıların bu tür girişimler ve girişimciler sayesinde sonuçsuz kalacağını söyledi. Özden, Çukurova Bölgesi'nin yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle sayısız fırsatlar sunduğunu da vurguladı. Özellikle tıbbi aromatik bitkilerde Çukurova'nın hem verimli toprak yapısına hem de güçlü bir ar-ge altyapısına sahip olduğunu belirten GED Başkanı Özden, genç girişimcilere, bu alana yönlenmelerini önerdi.

TESİS KURDU

Girişimci Ziraat Mühendisi İrfan Yüksek ise lavanta yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını, belirtti. 10 dönümlük arazi üzerinde lavanta ektiğini kaydeden Yüksek, bu yıl hasat yapacağını vurguladı. Lavanta çiçeklerinin yağını çıkardığı bir de tesis kurduğunu ifade eden Yüksek, "Bir dönümden bir tonluk çiçek alıyoruz. Bir tonluk çiçekten de ortalama 25 kilogramlık lavanta yağı elde ediyoruz" diye konuştu.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE DÖNÜŞMELİ

Yüksek, kilosunu 100 euro fiyatla satmak üzere bir firmayla anlaşma yaptığı lavanta yağının dünya piyasalarında en çok işlem güren 15 uçucu yağdan biri olduğunu da dile getirdi. İrfan Yüksek, "Bu yağı işleyip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürürsek, kilogramda 100 avro yerine bin avro da kazanabiliriz. Bunun içinse yetiştirici ve işleyici girişimcilerin teşvik edilmesine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.