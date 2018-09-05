Acılı baba: Başka aileler yanmasın

OSMANİYE'DE, geçtiğimiz günlerde 17 yaşındaki oğlu Serdar Rahim Ada'yı uyuşturucuya kurban veren baba İbrahim Ada, yetkilere seslenerek, "Ben yavrumu hayatının baharında toprağa verdim. Başka ailelerin canları yanmaması için bu uyuşturucu tacirlerinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Osmaniye Merkez Raufbey Mahallesi'nde oturan 8 çocuk babası 56 yaşındaki İbrahim Ada, oğlu Serdar Rahim Ada'nın uyuşturucu kullanımından dolayı ölüm haberini hastane yetkililerinin telefonundan öğrendiğini ifade eden acılı baba, "Evladımı kaybettim. Acıların en büyüğünü yaşıyorum" diye konuştu. Zehir tacirlerinin özellikle dağılmış ailelerin çocuklarını seçtiğini belirten Ada, "Böyle ailelerin çocuklarını yanlarına çekebilmek için çeşitli yolları deniyorlar. Önce uyuşturucuyu tattırıp, ardından torbacı ve satıcı olarak bu illetin içine sokuyorlar. Ben 17 yaşındaki evladımı toprağa verdim, başka gençlerimiz ölmesin, başka anne-babalar ağlamasın" dedi.

BUGÜN NELER OLDU