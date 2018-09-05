Anadolu Jet seferleri arttırıyor

ANADOLU Jet, Gaziantep'ten Ankara'ya yapılan seferleri haftada 5 güne çıkardı. Anadolu Jet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sait Şamil Karakaş'la görüşen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ın girişimleri sonucunda Ankara-Gaziantep arasında sabah saat 06.00'da gerçekleşen uçak seferleri haftada 5 güne çıkarıldı.

GÖRÜŞME YAPTI

İş dünyasının Gaziantep'e uçuş sayılarının arttırılmasına yönelik talepleri üzerine hava yolu şirketleri nezdinde girişim başlatan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Anadolu Jet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Sait Şamil Karakaş'la Ankara'da görüştü. Görüşme sonrasında iş dünyasına müjdeli haberi veren Yıldırım, Anadolu Jet tarafından Gaziantep'e yapılan sefer sayılarının haftada 5 güne çıkarıldığını söyledi.

5 GÜNE ÇIKARILDI

Yıldırım, "Havayolu şirketleri ile üyelerimizin bağlantılarını güçlendirmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Anadolu Jet ile görüşmelerimiz neticesinde yaz mevsiminde 27 frekans olarak icra edilen Ankara- Gaziantep-Ankara seferleri kış tarifesinde 29 frekans olarak icra edilecek, sabah saat 06.00'da Gaziantep–Ankara arasında gerçekleşen TK 7121 seferi haftada 5 güne çıkarıldı" dedi. Yıldırım, "Kentimiz uluslararası öneme sahip etkinlikler ve fuarlar düzenleyen, çok sayıda yabancı iş insanını ağırlayan bir şehir. Yine diğer illerimizden çok sayıda iş insanı şehrimize gelerek iş bağlantıları kuruyor. Tüm bunları yaparken havayolu ulaşımının eksikliği bizim için önemli bir sorundu. Bu sorununa bir nebze çare olması bizleri mutlu etti" dedi.