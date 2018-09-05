Antep fıstığını araştırıyorlar

İran Fıstık Üreticileri Birliği üyeleri, Antep fıstığı üretimi konusunda araştırma yapmak üzere Gaziantep'e geldi. Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünü ziyaret eden üretici, sanayici ve araştırmacılardan oluşan 27 kişilik İranlı heyet, Enstitü Müdürü Nevzat Aslan'dan bilgi aldı. Heyete Antep fıstığı üretimi ve ihracatına ilişkin sunum yapan Aslan, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsünün Tarım ve Orman Bakanlığının görevlendirdiği tek enstitü olduğunu söyledi. Dünyada Antep fıstığı üreten 3 büyük ülkenin Amerika, İran ve Türkiye olduğunu belirten müdür Nevzat Aslan, "Türkiye'de bu yılın rakamlarına göre, 3 milyon 500 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Antep fıstığı ihracatımız 10 bin tonun altında. Bizim üretim alanlarımızın yüzde 90'nı kuru şartlarda yapılıyor. Yani İran'dan tamamen farklı" dedi. Antep fıstığının yanı sıra badem, üzüm, zeytin ve nar gibi ürünler üzerinde de araştırma yaptıklarını aktaran Aslan, "Çok farklı konularda araştırma yapıyoruz. Yetiştirme teknikleri, bitki sağlığı ve fıstık ekonomisi gibi konularda araştırmacı mühendisimiz var. Uluslararası dost ve kardeş ülkelerle ortak projelerimiz var. Suriye, Özbekistan, Türkmenistan ve Kıbrıs gibi ülkelerle ortak çalışmamız var" diye konuştu.

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