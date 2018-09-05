Arslan: Milli arayı iyi değerlendireceğiz

SON Altay deplasmandan 1 puan alan ve oynadığı mücadele ile önümüzdeki maçlar için umut veren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor milli maç nedeniyle yaptığı üç günlük izin bugün sona eriyor. Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Altay maçında üç puanı kaçıran taraf olduklarını, ancak takımın iyi mücadele etmesini kendisini sevindirdiğini söyledi.

"ÜZERİNE KOYARAK DEVAM EDİYORUZ"

Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini dile getiren teknik direktör Cihat Arslan, "Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyoruz. 15 günlük milli arası takıma çok iyi gelecek. Cuma günü Atiker Konyaspor ile hazırlık maçı yapacağız. Daha sonra ligde deplasmanda karşılaşacağımız İstanbulspor maçında sahaya üç puan almak için çıkacağız. Bunu başaracak gücümüz var" dedi. Kendilerini Altay deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür eden Cihat Arslan, "Doksan dakikaya boyunca hiç susmadan takımlarını yürekten desteklediler. Taraftarlarımız endişe kapılmasın Adanaspor bu ligin en kaliteli takımlarından. En kısa zamanda ligde tırmanışa geçerek layık olduğumuz yere geleceğiz" diye konuştu.